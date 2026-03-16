Googleセーフブラウジングはマルウェアや不正なサイト、フィッシング詐欺や悪意のある広告、ソーシャルエンジニアリング攻撃などからユーザーを保護するためのChromeの機能で、Chromeの設定から保護のレベルを調整することができます。そんなGoogleセーフブラウジングは、フィッシングサイトの約84％を検出できていなかったとサイバーセキュリティ企業のNorn Labsが調査結果を報告しています。Huginn Report: February 2026 | Norn