角谷浩一氏（資料写真）高市早苗首相（自民党総裁）の事務所が、衆院選当選の慰労として約３万円のカタログギフトを自身を除く全ての党所属衆院議員に配布した問題。政治評論家の角谷浩一氏（横浜市出身）に聞いた。─カタログギフト配布について高市首相は「問題はない」と強気だ。「それは『法に触れなければ良い』という理屈が下地だ。しかし政治家には高い倫理が求められる。奈良県の支部から全国の全議員へギフトを配る