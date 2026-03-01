明石家さんまが２８日、ＭＢＳラジオ「ＭＢＳヤングタウン土曜日」に出演、１７日に亡くなったＬＵＮＡＳＥＡの真矢さんとの浅からぬ縁を語った。さんまによると、同番組の関係者が真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩のマネジャーだったことがあり、真矢さんが亡くなったことも公表されるより前に知っていたという。「冬季オリンピックでみんながワァーって言っているのを避けて、オリンピックが終わってから発表しま