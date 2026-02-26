韓国総合株価指数（KOSPI）が6000ポイントまで上がり前例のない盛り上がりを見せている。主要証券会社のリサーチセンター長は追加上昇を予想する。中央日報が25日に主要証券会社のリサーチセンター長にインタビューした結果、KB証券は5000→7500、NH投資証券が5500→7300、韓国投資証券が4600→7250などKOSPIバンド上段を7000ポイント台に高めた。上半期中に8000ポイントまで進むという見通し報告書も野村証券から出てきた。5人の