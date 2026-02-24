ウェブブラウザのLadybirdがC++に代わるプログラミング言語としてRustを採用したことを発表しました。すでにJavaScriptエンジンをRustベースに置き換えることに成功しています。Ladybird adopts Rust, with help from AI - Ladybirdhttps://ladybird.org/posts/adopting-rust/Over the last ~2 weeks I've rewritten the @ladybirdbrowser JavaScript compiler in Rust using AI agents.~25k lines of safe Rust (20k if you e