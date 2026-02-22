「イタリア製スクーター」と聞くと、多くの人がピアジオ社のベスパを思い浮かべると思いますが、このベスパと人気を二分し、あるいは熱狂的なファンからはベスパ以上の評価を受けたスクーター・ブランドがイタリアにもうひとつあります。それがランブレッタです。 ▲世界中に熱狂的なファンを持つランブレッタの最新モデルたち 今日の日本では、個性的かつ優れた輸入バイクばかりを販売するモータリストがランブレッタの正規