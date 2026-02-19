ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリー（１９日＝日本時間２０日）、ショートプログラム（ＳＰ）５位につけたロシア出身アデリナ・ペトロシャンについて、２００６年トリノ五輪男子金メダルのエフゲニー・プルシェンコ氏が逆転Ｖを予言した。ロシアメディア「スポーツ・エクスプレス」によると、プルシェンコ氏は「ペトロシャンはよいパフォーマンスを見せてくれた。クールで前向き、笑顔が素敵で氷上も魅力的で