デパ地下でいま“1000円均一”などのセールが実施されています。なぜいま、デパ地下でお買い得なのか、取材しました。■デパ地下で1000円均一セール海鮮たっぷりのちらし弁当や、和のお総菜など、グルメがところ狭しと並ぶ食のパラダイス、デパ地下。そのイメージは…。大丸東京店（東京・千代田区）で聞きました。50代「おいしいものがたくさん。華やかなイメージ。値段はちょっと…決してお安くはない」ちょっと“お高め”な印象