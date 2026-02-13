海上自衛隊の潜水艦「せいりゅう」が2月13日、小松島港に入港し、15日の一般公開を前に関係者にお披露目されました。（記者）「私の後ろには黒い山のようなものが海に浮かんでいます。きょう小松島市の赤石岸壁に潜水艦『せいりゅう』が入港しました」海上自衛隊の潜水艦「せいりゅう」は全長84メートル、乗員数は65人です。2024年、アメリカ海軍への派遣訓練にも参加したこの「せいりゅう」、多くの人に見てもらい自衛隊へ