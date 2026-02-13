³¤¼«¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡×¤ªÈäÏªÌÜ¡¡¾®¾¾Åç¹Á¤Ç15Æü°ìÈÌ¸ø³«¡ÚÆÁÅç¡Û
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡×¤¬2·î13Æü¡¢¾®¾¾Åç¹Á¤ËÆþ¹Á¤·¡¢15Æü¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤òÁ°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»ä¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¹õ¤¤»³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³¤¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¾®¾¾Åç»Ô¤ÎÀÖÀÐ´ßÊÉ¤ËÀø¿å´Ï¡Ø¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡Ù¤¬Æþ¹Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀø¿å´Ï¡Ö¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡×¤ÏÁ´Ä¹84¥áー¥È¥ë¡¢¾è°÷¿ô¤Ï65¿Í¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ø¤ÎÇÉ¸¯·±Îý¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤³¤Î¡Ö¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡×¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¼«±ÒÂâ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤Èº£²ó¡¢½é¤á¤ÆÆÁÅç¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÉáÃÊ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤¤¤«¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Æ¤·¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¿¼¤¤³¤¤ÎÃæ¤ËÀø¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î»ÍÊý¤Î³¤¤Î¤É¤³¤«¤ÇÆü¡¹Ç¤Ì³¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£¤«¤éÀø¿å´Ï¤»¤¤¤ê¤å¤¦¤Ë¾è´Ï¤·¤Þ¤¹¡¢»ä¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾å¹ÃÈÄ¤Ï¹õ¤¤µÛ²»ºà¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎµÛ²»ºà¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥½¥Êー¤Ë¤è¤ëÃµÃÎ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢´ÏÁ´ÂÎ¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²Æ¡¢¾å¹ÃÈÄ¤ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¤¬¾Æ¤±¤ë¤¯¤é¤¤Ç®¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤»¤¤¤ê¤å¤¦¡×¤Ï15Æü¤ÎÆüÍËÆü¡¢¾®¾¾Åç¹ÁÀÖÀÐ´ßÊÉ¤Ç¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹ÃÈÄ¤Ë¤â¾è´Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£