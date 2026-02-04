米国とロシアの核軍縮枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が５日に失効した。２核大国を縛ってきた歯止めがなくなり、核の増強や開発の動きが他国にも広がる事態を懸念する。条約は２０１１年に発効した。長距離弾道ミサイルなどに搭載して相手国の中枢を攻撃できる核弾頭の配備数の上限を各１５５０発とし、互いに査察や情報提供などを行うと定めていた。条約の消滅で、米露両国が意思疎通を欠いたまま、軍拡競