ダンボールを使って作られた、生活感にあふれる冷蔵庫＆電子レンジの工作がXで「クレラップがいい味だしてる」「一人暮らしかな？」などと話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■工作好きな8歳の娘は「ダンボールで何でも作れると思ってる」このほどXユーザーの「Rimi」さんが投稿したのは、8歳の娘さんが作り上げたダンボール製の冷蔵庫の画像です。ダンボールで作られた両開きの冷蔵庫は