ＮＹ時間の午後に入って、ドル円は１５６円台後半で落ち着いている。ＮＹ時間に入って戻り売りが強まり、１５７円台から一時１５６円台半ばまで急速に下落していた。 ファンド勢が円ショートを再び積み上げているとの指摘が出ている。衆院選の８日の投開票を控え、円安がまた勢いを増すと見込んでいるという。ドル円は、高市首相が足元の円安についてのメリットに言及したことで、再び注目を集めた。 世論調査に