年齢を重ねて、髪のボリュームが気になってしまうことも。今回は、50代の読者モデルさん愛用の「神アイテム」をご紹介します。女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんも驚いたこのアイテム。正しい使い方を教えてくれました。アイテム1つで「ひとつ結び」が一気に若々しい！さとゆみ：今日は、すっごいの出ますよ。【写真】髪のボリューム