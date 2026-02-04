年齢を重ねて、髪のボリュームが気になってしまうことも。今回は、50代の読者モデルさん愛用の「神アイテム」をご紹介します。女性の髪問題に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんも驚いたこのアイテム。正しい使い方を教えてくれました。

アイテム1つで「ひとつ結び」が一気に若々しい！

さとゆみ：今日は、すっごいの出ますよ。

【写真】髪のボリュームアップに役立つ神アイテム

八木ちゃん：出ますねえ。

さとゆみ：今日、この現場にいらしたモデルさんが、ものすっごくすてきな髪型をしていたんです。

八木ちゃん：最初からバッチリ決まっていたんですよね。

さとゆみ：そうそう。大人の髪って、どうしてもコシがなくなるしボリュームもなくなるのに、どうしてそんなにふっくらすてきな髪なんだろうと思っていたら！

八木ちゃん：思っていたら！ まさかの飛び道具が出てきましたよね。

さとゆみ：そう。八木ちゃん、知ってました？

八木ちゃん：プロが使うタイプのものは知っていたのですが、こういうものがネットショップで簡単に買えるというのは初めて知りました。

さとゆみ：私も同じです。それがなにかというと、これだったんですよね。

八木ちゃん：これを後頭部に仕込むだけで、すごく差が出るんです。

さとゆみ：今回は、右側の小さなタイプのクッションを入れたんですけれど、外からは全然わからないですね。

ボリュームアップ！クッションの使い方

八木ちゃん：どんなふうに入れるのか、ここでやってもらいましょう。まず、トップの髪を取り分けて、その下部分に、先ほどのクッションを入れます。

さとゆみ：マジックカーラーみたいに、髪に引っかかる感じなんですよね。だから、手で押し当てただけで髪にしっかり引っかかって落ちてこない。

八木ちゃん：そう！ それが驚きでした。そして、そのクッションの上に、取り分けておいたトップの髪をふんわりとかぶせます。

さとゆみ：ピンで押さえたりはまったく不要。しっかり髪にからみつくので、頭を振っても落ちてきませんでした。そして、中にこんな飛び道具が入っているなんて、見た目には全然バレない。

八木ちゃん：これだけでも後頭部にこんもりボリュームが出るのですが、ひとつ結びにすると、より「絶対に落ちてこない」ので安心できるかと思います。

さとゆみ：これまで私たち何度も、結んだあとに後頭部を引き出してくださいって言ってましたけれど、このクッションさえあれば、ただ結ぶだけで完成ですね。

八木ちゃん：ひとつ結びやハーフアップ、夜会巻きなど、どんなアレンジでも使えますね。後頭部がふっくらしているだけで思いっきり若見えするので、おすすめです。髪が短い人は、小さめのサイズのものを選ぶといいでしょう。

さとゆみ：私も早速買おうと思います！