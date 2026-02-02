ドイツ人は「休むのが大好き」といわれています。その一方で、ドイツのGDPは日本を追い抜いて世界第3位に。平均収入は日本の1.7倍であるというデータもあります。どうしてしっかり休みながら高い成果を出せるのか。今回は日本人の母親とドイツ人の父親のもとに生まれ、ドイツで育ったサンドラ・ヘフェリンさんに、ドイツ人の仕事と休暇の考え方について伺いました。また、現地のドイツ人の休暇の過ごし方も紹介します。※この記事