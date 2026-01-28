サッカーJ2徳島ヴォルティスの選手らが1月28日、鳴門市の大麻比古神社で必勝祈願を行い、2月に開幕する特別リーグでの躍進を誓いました。鳴門市の大麻比古神社を訪れたのは、徳島ヴォルティスの選手やスタッフあわせて約50人です。斎主が祝詞を奏上したあと、社長や監督に続き選手を代表して岩尾憲選手が祭壇に玉ぐしを捧げ、チームの躍進を祈願しました。（岩尾憲選手）「ひとつでも多く勝利を届けられるように