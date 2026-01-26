冬休みや年末年始の期間が明けた時期に合わせ、東京新宿・歌舞伎町の「トー横」周辺で警視庁が一斉補導を行いました。冬休みや年末年始の期間が終わり、少年少女が非行に走る傾向にある時期になったことから、警視庁は今月、2度にわたって歌舞伎町の「トー横」周辺で一斉補導を行い、14歳から19歳の少年少女32人が補導されました。これは2023年以降に行った一斉補導で過去最多だということです。いわゆる「オーバードーズ」の疑い