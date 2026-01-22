キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業コンテンツ部は、「MUZIK TIGER×マリオンクレープ」にて1月21日より新商品を販売する。自由気ままに生きるトラに癒される「MUZIK TIGER（ムジークタイガー）」とマリオンクレープのコラボレーションが決定した。現在放送中の「MUZIK TIGER In the Forest」に登場する可愛らしいトフィーたちが、「アクリルステッカー」や「巾着」、「スチール缶マルチケース」などコラボな