元衆議院議員の杉村太蔵氏が１４日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」で、高市早苗総理が国会冒頭で解散することが現実味を帯びてきたことに「これは傲慢解散」「大反対」と怒りをにじませた。この日は衆院解散が現実味を帯びてきたことから、野党の反応などを取り上げた。杉村氏は、予算が成立していないこの時期の解散について、国民生活には「さまざまな影響が出てくる」と指摘。そして「だからこそ、玉木さ