在宅療養者に対して、高度な知識で栄養管理を行う「在宅栄養専門管理栄養士」。県内でただ1人、この資格を持つ女性を取材しました。 阿南市でホームヘルパーの派遣や、介護支援事業所を運営する「合同会社きずな」。 ここで勤務する、井上奈緒美さん。井上さんは2025年末まで、小松島市内の病院で管理栄養士として勤務していました。2026年に入って、この会社に在宅療養者に対して栄養管理を行う「認定栄養ケア