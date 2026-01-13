北海道日高町富川北1丁目の飲食店で女性の遺体が見つかり、死体遺棄の疑いで飲食店を経営する松倉俊彦容疑者（49）が逮捕された事件で、遺体は日高町に住む看護師・工藤日菜野さん（28）だったことがわかりました。松倉容疑者は2025年12月31日ごろ、自身が経営する飲食店に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、その後の捜査で、遺体は日高町に住む看護師・工藤日菜野さん（28）と判明したということです