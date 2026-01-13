ステラおばさんのクッキー公式Xは12日、成人の日を記念して“ステラおばさん”の振袖ビジュアルを公開すると、ネット上で「近藤春菜じゃん！」と話題になっている。【写真】そっくり！ステラおばさんが意識した振袖姿の近藤春奈Xでは「今日は成人の日ご成人、おめでとうございますわたしは振袖を着てこれから写真を撮る予定だわ」とし、振袖姿で成人式に参加する“ステラおばさん”のビジュアルを公開。ステラおばさんと