徳島税務署で1月7日、中学生が一日税務署長を務め、スマートフォンを使った確定申告などを体験し、税への理解を深めました。一日税務署長を務めたのは、鳴門教育大学附属中学3年生の瀧可南子さんと川原もも香さんです。7日は、徳島税務署の曽我智樹署長から委嘱状を受け取ったあと、税務署の仕事に取り組みました。2人は、国税庁が税金の使い方や大切さを知ってもらおうと、毎年、全国で実施している税についての作文コンク&