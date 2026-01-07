きょう午後、山形市で乗用車が対向車線にはみ出しガードレールに衝突する事故があり運転していた７０代の女性が死亡しました。 【画像】事故現場 警察は、病気の可能性なども含めて事故の原因を詳しく調べています。 警察や消防によりますと、きょう午後１時５０分ごろ、山形市緑町三丁目の市道で、通行人から「ガードレールに車がぶつかっている」と１１０番通報がありました。 ■救急隊が駆けつける