県内で年賀状の配達が始まり、徳島市の徳島中央郵便局では配達出発式が行われました。県内で最も配達数の多い徳島中央郵便局では1日午前7時30分から元旦恒例となる年賀状配達の出発式が行われました。出発式では山下昇局長が約30人の職員を前に「年賀状は絆を深めるための日本の文化です。安全最優先で笑顔と一緒に届けてください」と挨拶したのに続いて志田副知事や遠藤徳島市長らとテープカットを行い配達業務の安全を誓い