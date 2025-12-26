12月25日、石川県七尾市の商業施設の駐車場で男性が男に刃物で腕を切りつけられました。男性の命に別状はありませんが、男は刃物を持ったまま逃走していて、警察が捜査しています。25日午後9時40分ごろ、七尾市国分町の商業施設の駐車場で60代の男性が刃物を持った男に腕を切りつけられました。警察によりますと、男性は全治2か月の大けがをしましたが、命に別状はありません。切りつけた男は現在も刃物を持ったまま逃走しています