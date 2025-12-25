徳島と韓国を結ぶ国際定期便の就航から1年を迎えるのに合わせ、12月25日に徳島阿波おどり空港で記念イベントが行われました。「アニョハセヨ―」韓国の格安航空会社「イースター航空」が運航する国際定期便は、2024年12月26日に就航し、徳島阿波おどり空港と韓国の仁川国際空港の間を週3往復しています。25日は、就航1周年を記念し、県の職員やゆるキャラが、到着した観光客を出迎え、県内の観光地のパンフレット