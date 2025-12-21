【新華社平壤12月21日】朝鮮中央通信は21日、日本の安全保障政策の大幅見直しを非難する朝鮮外務省日本研究所所長の談話を発表した。談話は日本の核兵器保有の野心が露見したとして、断固阻止すべきだと強調した。談話の要旨は次の通り。日本は先制攻撃能力の強化や武器輸出規制の緩和、「非核三原則」の見直しなど、安全保障政策を大幅に調整し、戦争国家への転換を企てている。戦犯国として越えてはならない一線を踏み越え、