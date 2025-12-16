日中関係が冷え切っている。関係改善の糸口さえ見えないような状況だ。なぜ中国はかくも強硬なのか。日本におけるインテリジェンス研究の第一人者で、『未来予測入門元防衛省情報分析官が編み出した技法』（講談社現代新書）『兵法三十六計で読み解く中国の軍事戦略』（育鵬社）の著者でもある上田篤盛氏は、今の中国に根を張る危険な政治文化に警戒せよという。習近平の中国への対応をどうしたらいいのか、上田氏の緊急寄稿をお