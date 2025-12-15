2025年12月14日（日）、東京都武蔵野市・吉祥寺にて「ハーモニカ横丁80周年記念イベント」が開催された。本イベントは、朝日通り商店会、吉祥寺祥和会通り商店会、吉祥寺祥和会飲食部が主催し、武蔵野市および武蔵野市商店連合会が後援、成蹊中学・高等学校が協力する形で実施された。さらに、株式会社ニシムラ精密地形模型が展開する「NISHIMURA PROJECT」が企画協力として参画した。当日は、ハーモニカ横丁をモチーフとしたデザ