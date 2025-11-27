記者団の取材に応じる山本一太群馬県知事＝27日午後、前橋市群馬県の山本一太知事は27日、小川晶氏の辞職に伴う来年1月の前橋市長選を巡り、小川氏の再選を阻止すべきだとの認識を示した。小川氏は出馬を明言していないものの、市職員とのラブホテル面会問題を念頭に「個人的な恨みはないが、再選はあってはならない」と市内で記者団に述べた。小川氏は昨年2月の市長選で、山本氏が支援した候補を破り初当選した経緯がある。