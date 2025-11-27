俳優の谷原章介（53）が27日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。前日26日に元TOKIOの国分太一（51）が都内で開いた会見について言及した。国分は6月、同局からコンプライアンス違反を指摘されて、レギュラー出演していた「ザ！鉄腕！DASH！！」の降板を告げられた。5カ月たって開いた26日の会見では、同局や関係者、スポンサー、他局、メディアに対し「事情をご説明できない状況で