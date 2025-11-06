7歳の男の子が撮影した、まるで男性アイドルのような仕上がりの“バースデーフォト”がThreadsに投稿され、「ひぇぇぇ美男子」「めっちゃイケメン」「天使だ…」と話題を集めています。投稿したのは、男の子の母親であるkomaさん（@iroha_7221）。実はこのバースデーフォト、komaさんが自前で髪型をセットし、軽くメイクを施して、自宅で撮影したものだそう。「将来はなにわ男子みたいなかっこいいお兄さんになりたい」と語る男の