「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースのタイラー・グラスノー投手が五回途中４失点でＫＯされた。悪夢が起こったのが２点リードの四回だった。先頭のゲレーロＪｒ．に四球を与えて出塁を許すと、続くビシェットはバットをへし折っての二ゴロかと思われたが、エドマンが痛恨の後逸。無死一、三塁とピンチが広がり、１死後、カークに左中間へ逆転３ランを被弾した。