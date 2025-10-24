価格差300万円超え！ どんなユーザーが買っている!?2023年6月に登場するや大人気モデルとなった現行型の4代目トヨタ「アルファード」。2025年1月に待望のグレード追加が行われ、「X」グレードなどが追加されました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「アルファード」“最安”グレードです！ 画像で見る（30枚以上）アルファード最廉価で3列・8人乗りのハイブリッド（HEV）モデルであるXグレードと、最上級グレードの「Ex