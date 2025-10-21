みなさんはお子さんに何かしらの習いごとをさせていますか？何かに集中するわが子の様子を見るのはとても有意義なものでしょう。ところがときには習いごとの場がママ友とのトラブルの温床になってしまうこともあるようです。せっかく「子どものために」と通わせているのに、揉めごとが勃発したらうんざりしてしまいますよね。さて今回は一体どのようなトラブルが起こったのでしょうか。『子ども同士の習いごとを一緒にさせようと