ケンタッキーフライドチキン(KFC)は10月8日、全国の店舗(一部店舗を除く)で「ファン感謝祭パック」(税込990円)を発売する。看板メニュー「オリジナルチキン」にサイドメニュー2種が付いたセット。単品購入だと税込1,510円であることから“520円お得”だとしている。販売期間は10月28日まで。デリバリーは対象外。ケンタッキーフライドチキン「ファン感謝祭パック」〈「ファン感謝祭パック」セット内容〉「ファン感謝祭パック」のセ