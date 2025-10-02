Kevin's English Roomオリコンニュース

3人組YouTuber「Kevin's English Room」が活動休止 がんの治療に専念

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 3人組YouTuber「Kevin\s English Room」が活動休止すると発表した
  • 所属クリエイターのケビンが神経内分泌腫瘍と診断されたため
  • 活動再開については医師と相談しながら慎重に判断すると伝えた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 2人目妊娠 激怒した父を殺害
  2. 2. アサヒ スーパードライ出荷停止
  3. 3. 石原良純 宝くじで1000万当せん
  4. 4. 優樹菜&長女に辻親子との差指摘
  5. 5. 河村たかし氏 百田氏を刑事告訴
  6. 6. 「ビストロSMAP」の料理は誰が
  7. 7. 人気YouTuber 悪性腫瘍で活休へ
  8. 8. ラブホ密会動画の真相 市が回答
  9. 9. 「中国人800人を公務員に」騒然
  10. 10. 海外60人下敷き「生存反応なし」
  1. 11. コットンM-1不参加へ「きつい」
  2. 12. 「万博の阿部寛」本人が心境吐露
  3. 13. ATMの現金用封筒 大量持ち去りか
  4. 14. 石破氏がサングラス ネット騒然
  5. 15. 帰国した長男に「帰ってくるな」
  6. 16. FRUITS ZIPPERら フェス出演困難
  7. 17. 日本人に「言ったらだめ」反響
  8. 18. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
  9. 19. 28歳女 病院で少女に性的暴行か
  10. 20. アサヒ出荷停止 コンビニも影響
  1. 1. 2人目妊娠 激怒した父を殺害
  2. 2. 河村たかし氏 百田氏を刑事告訴
  3. 3. 海外60人下敷き「生存反応なし」
  4. 4. 「中国人800人を公務員に」騒然
  5. 5. ATMの現金用封筒 大量持ち去りか
  6. 6. 28歳女 病院で少女に性的暴行か
  7. 7. 八潮市陥没事故 近隣で車が変色
  8. 8. 小学校校長が逮捕 詳細明かさず
  9. 9. リチウムイオン電池 出火相次ぐ
  10. 10. 牛舎で牛の頭突き受けたか 死亡
  1. 11. 顧客の9400万円着服 JA職員解雇
  2. 12. 「新語・流行語大賞」協賛を発表
  3. 13. 息子殺害 第一発見者の母を逮捕
  4. 14. 殺人も無罪「おかしい」被告が涙
  5. 15. 天神祭で催涙スプレー 男が逮捕
  6. 16. 東京都　21年間分の消費税未納　今回発覚前に税理士法人が「確認が必要」と指摘していた
  7. 17. 高市氏 議員票「出遅れ」の理由
  8. 18. 「news every.」で「奈良の鹿」めぐる取材受けた人に誹謗中傷、特定行為も...　日テレ声明「取材で確認が取れた情報をお伝え」
  9. 19. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
  10. 20. リチウム電池発火事故で注意喚起
  1. 1. 帰国した長男に「帰ってくるな」
  2. 2. ラブブ商法? ちいかわ人形が波紋
  3. 3. 日テレ 奈良の鹿巡る報道に声明
  4. 4. 「おでんツンツン男」の現在
  5. 5. 「セクハラは目瞑れ」百田氏物議
  6. 6. 「猛暑後の秋バテ」に効く料理
  7. 7. 市長ラブホ密会 裁判の可能性か
  8. 8. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
  9. 9. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
  10. 10. 石破首相の続投理由を一刀両断
  1. 11. 前橋市長 SNSで写真拡散の危うさ
  2. 12. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
  3. 13. 秋篠宮家支える皇嗣職に 暗雲が
  4. 14. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
  5. 15. ねづっち 前橋市長とかけまして
  6. 16. 虚偽の性被害を告発 有罪判決に
  7. 17. ADHDになりたい大人 急増の背景
  8. 18. トランプ大統領の訪日、27日の方向で調整　新首相と会談へ
  9. 19. へずまりゅう氏 なぜ余裕の当選
  10. 20. 総裁選へ影響は？　小泉陣営、配信動画にコメント依頼　24の具体例…他候補を中傷“不適切コメント”も
  1. 1. 日本人に「言ったらだめ」反響
  2. 2. AI女優誕生に「私の顔が」と主張
  3. 3. 陸ほぼない グアムの横の謎の国
  4. 4. ディズニーがトランプ氏に屈服か
  5. 5. 中国の鉄道 定員超過で一時停車
  6. 6. 新常識がひっくり返る大発見
  7. 7. AI女優発表 ハリウッドから反発
  8. 8. K-POP公演 突然の中止ケースも
  9. 9. 炎症が「造陵渋」因子として強力
  10. 10. プーチン氏側近 択捉島訪問へ
  1. 11. 7回にわたり日本の和牛を密輸
  2. 12. 16歳未満のSNS利用禁止 豪で成立
  3. 13. ウクライナと露 185人の捕虜交換
  4. 14. 北朝鮮 中国への教育を強化か
  5. 15. ヒトの皮膚細胞から卵子を作製、不妊治療に新たな扉
  6. 16. 台湾に半導体半分提案 約束なし
  7. 17. 独 40年以上も分断続いた分断
  8. 18. 米中ハイテク人材競争 Kビザの影
  9. 19. Stray Kids 韓国で式典に
  10. 20. 日本旅行での注意喚起 台湾
  1. 1. アサヒ スーパードライ出荷停止
  2. 2. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
  3. 3. アサヒ出荷停止 コンビニも影響
  4. 4. G混入事案の「天一」店舗が閉店
  5. 5. 無限城 炭治郎の落下速度を計算
  6. 6. 日本は遅すぎ H-1B問題に持論
  7. 7. ドラッグストア業界No.1を逆転か
  8. 8. 自民総裁選 国民人気と結果に差
  9. 9. 「年収の壁」話題でバレる理由
  10. 10. TikTok 大人世代の利用が急拡大
  1. 11. フランスで人気の意外な食べ物
  2. 12. 超高齢化社会 惣菜市場は拡大
  3. 13. 鬼丸 SBI証券の10万円当たる企画
  4. 14. 山下太郎氏の「大胆な発想」
  5. 15. イオンも「トップバリュ」値下げ
  6. 16. 山岡家 圧倒する集客力のワケ
  7. 17. 4万円消え 警察の言葉に女性驚き
  8. 18. Vポイント運営会社を子会社化へ
  9. 19. 3PL大手が物流子会社を買収
  10. 20. NY株式 ダウ平均の小幅続伸
  1. 1. 楽天最強U-NEXT 10月1日開始へ
  2. 2. 【10/3まで】集英社の人気マンガがKindleで50%ポイント還元キャンペーン中
  3. 3. 楽天モバイル 低価格継続の背景
  4. 4. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
  5. 5. プラン別 GoogleのAI利用上限
  6. 6. 推し活の現場で役立つ情報
  7. 7. 「iPhone Air」の薄さに感動の声
  8. 8. Google新機能 おもしろい機能
  9. 9. DJIの新アクションカメラに注目
  10. 10. Audibleが2か月間無料 10/14まで
  1. 11. すかいらーくご優待券2000円分
  2. 12. HUAWEIの腕時計が3割オフに
  3. 13. 「焼き芋メーカー」リニューアル
  4. 14. Amazonプライム感謝祭の攻略法
  5. 15. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
  6. 16. ChatGPTに追加されたペアレンタルコントロールとは何か
  7. 17. 週4勤務で変化? 英で実験結果
  8. 18. Apple「初代はスルーあるある」は、iPhone Airには当てはまらない
  9. 19. 飛行機模型キット 15%オフも
  10. 20. 携帯電話サービス「IIJmio」にて音声eSIMが10月25日より提供開始！まずはギガプラン（au回線）が対応してeKYCも導入。BIC SIMでも
  1. 1. 瓜田純士「顔のタトゥーは後悔」
  2. 2. 朗希の投球に米衝撃「チート」
  3. 3. 由伸好投 NHKの解説にネット共感
  4. 4. 大谷翔平の2025年経済効果を試算
  5. 5. 朗希163キロ 圧巻救援に総立ち
  6. 6. 田中将大 ヤ軍復帰願望あったか
  7. 7. 佐藤輝明が40発&100打点を達成
  8. 8. 日本卓球18歳が中国討ちで大金星
  9. 9. 山本由伸熱投に 本拠地ファンは
  10. 10. リチャードと秋広 明暗ハッキリ
  1. 11. サッカー日本代表、27人を選出
  2. 12. 「大谷超え」のソトを米識者糾弾
  3. 13. F1初の「熱中症警報」発令で波紋
  4. 14. 日本馬ピンチか 凱旋門賞の馬場
  5. 15. バウアーは今年もCS出番なしか
  6. 16. ブラジルと対戦 森保Jメンバーは
  7. 17. 引退の阪神・原口に甲子園大歓声
  8. 18. 教え子へわいせつか 危うい素行
  9. 19. 朗希の妻は姿ナシ「松井流」か
  10. 20. LAに悲鳴 山本由伸を襲った悲劇
  1. 1. 石原良純 宝くじで1000万当せん
  2. 2. 優樹菜&長女に辻親子との差指摘
  3. 3. 「ビストロSMAP」の料理は誰が
  4. 4. 人気YouTuber 悪性腫瘍で活休へ
  5. 5. コットンM-1不参加へ「きつい」
  6. 6. 「万博の阿部寛」本人が心境吐露
  7. 7. FRUITS ZIPPERら フェス出演困難
  8. 8. 石破氏がサングラス ネット騒然
  9. 9. 中居氏「YouTube復帰」に暗雲か
  10. 10. 深夜1時まで…小芝風花活躍の陰
  1. 11. LEO 離婚で妻の顔タトゥーに心配
  2. 12. Koki,の「下着姿写真」に違和感
  3. 13. 「DOWNTOWN＋」で お蔵入りが
  4. 14. はじめ夫妻の動画に冷ややかな声
  5. 15. 朗希の初球で「ヤバいな」異変が
  6. 16. 今田美桜への「恨み節」に批判
  7. 17. 田中圭が帰国か 向かった場所は
  8. 18. 東ブクロに「持ち帰り女性」紹介
  9. 19. フワ復帰 民放P「無理でしょう」
  10. 20. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
  1. 1. 耳を疑った不倫夫の離婚条件
  2. 2. バスクリンが12月末で事業終了へ
  3. 3. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
  4. 4. シャトレ最強アイス 価格に驚き
  5. 5. 50代主婦 chocoZAPで肺がん判明
  6. 6. 園児の連絡係「しんどい」と本音
  7. 7. ZARA上品シューズ 上品な上品感
  8. 8. 12星座別 2025年10月の運勢は
  9. 9. ファミマでスヌーピー好き必見
  10. 10. ホテル並み 3COINS新作グッズ
  1. 11. セルフレジ巡る人々の葛藤
  2. 12. ハニーズの「高級感」バッグ紹介
  3. 13. 最低モラハラ夫からの脱出劇
  4. 14. 「スヌーピー」コラボの秋冬商品
  5. 15. GUの「サマ見えシャツ」コーデ
  6. 16. 命令口調の上司に「腹筋崩壊」
  7. 17. 髪の悩み「血行不良」が解決?
  8. 18. 27年ぶりに性交渉 満足できない
  9. 19. 数量限定 冬のヘアケアキット
  10. 20. 夫に相談したことが失敗だった⁈母との電話で心がラクに