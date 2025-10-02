ºå¿À¤Ï£±Æü¤ËÀî¸¶Î¦Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¡¢º´Æ£Ï¡Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢ÅÏÊÕÎÊÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢Ìî¸ý¶³Í¤³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡£°éÀ®¤ÎÎëÌÚÍ¦ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢¥Û¥»¡¦¥Ù¥¿¥ó¥»¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¿¹ÌÚÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤é·×£·Áª¼ê¤ØÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌ¹ð¡£ËèÇ¯¹±Îã¤ÎÀïÎÏÀ°ÍýÂè£±ÃÆ¤Îµ¨Àá¤¬¸×¤Ë¤âÅþÍè¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬£²£°£²£±Ç¯¤Î¥É¥é£±±¦ÏÓ¡¦¿¹ÌÚ¤Ø¤ÎÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤À¡£¹âÂ´ÆþÃÄ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£²Ç¯¤Ë°ì·³½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£¸