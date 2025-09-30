シリコンバレーの有力者が支援するMindstate Design Labsは、CEOが「精神作用はあるが最も幻覚剤らしくない幻覚剤」と呼ぶ化合物を開発した。AIを活用して、幻覚を起こさずに特定の精神状態を引き出す薬の設計を目指しているという。