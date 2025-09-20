巨人の坂本勇人（36）と田中将大（36）の同い年コンビが揃って、来季も現役続行が濃厚だという。【もっと読む】巨人・田中将大が好投しても勝てないワケ…“天敵”がズバリ指摘「全然悪くない。ただ…」坂本は今季、開幕から不調が続き、4月15日に一軍登録を抹消された。その後は復帰を果たしたものの、5月12日に再び二軍落ちとなった。一時は「限界説」も流れ、打率こそ.209とパッとしないが、最近は新境地を切り開いている。