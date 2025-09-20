上半身コンディション不良で今季絶望となっていたロッテ・益田直也投手（３５）が１９日、左手を骨折していたことが分かった。８月１９日の楽天戦（ＺＯＺＯ）で１点リードの９回に登板したが、２戦連続の救援失敗で途中交代。関係者によれば、怒りを抑えきれずに、降板直後に利き手の右手でベンチを殴打。さらにロッカールームで逆の左手でも殴打し、受傷の原因になったという。史上４人目の通算２５０セーブにあと「２」に迫