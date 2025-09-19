¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï±Ñ¹ñË¬Ìä¤ÇºÆ¤Ó´é¤òÊ¤¤¦¤Û¤É¤Ä¤Ð¤ÎÂç¤­¤¤Ë¹»Ò¤òÃåÍÑ¤·¤¿/Kevin Lamarque/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¢¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Éü³è¤·¤¿¡£´é¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉÂç¤­¤Ê¤Ä¤Ð¤ÎË¹»Ò¤À¡£º£²ó¤ÎË¹»Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌÜ¿¼¤Ç¡¢»ë³¦¤ò¤µ¤¨¤®¤ë±Æ¤òÍî¤È¤·¡¢É×¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥é¥Ë¥¢É×¿Í¤Ï£±£·Æü¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á