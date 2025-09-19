米太平洋司令部作戦本部長を務めたマーク・モンゴメリー元海軍少将は9月17日（現地時間）、シンクタンク韓米研究所（ICAS）が主催したオンラインセミナーで「トランプ大統領はプーチンに続き、習近平中国国家主席との談判でも失敗するだろう」と主張した。さらに「トランプ大統領は来年4月ごろ、新たな強者（strong man）が必要となる時期に金正恩（キム・ジョンウン）氏を登場させると確信している」と述べた。モンゴメリー元少将