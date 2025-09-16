巨大すぎるナナフシに、ネット民が騒然としている。 【写真】デカっ！ジャングルで採集したナナフシ 日本で一般的に見られるナナフシは、7cmから10cmほど。ところが、投稿された画像に写っている男性の肩にとまったナナフシは、二の腕から背後まで大きく突き出す大きさ。小枝に似ているどころではなく、まさに木！という迫力が写真から伝わってくる。 肩にある木の節そっくりの部分が頭で、肩かた飛び出して伸びている部分は前