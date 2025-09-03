大谷翔平の“幻弾”にファン「惜しいーー！」【MLB】パイレーツ 9ー7 ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）もうひと伸びで“47号”となった打球に、ファンは固唾を飲んでいた。ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場。46号ソロを含む3本の長打を放ったが、チームは7-9で敗れた。9回無死一塁の第5打席では、サンタナの3球目を中堅フェンスに直撃する二塁打を放った