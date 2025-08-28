現地８月27日に開催されたカラバオカップの２回戦で、マンチェスター・ユナイテッドが４部のグリムズビーと対戦。PK戦の末に敗れ、まさかの敗退となった。前半に２点を奪われたユナイテッドは、ブライアン・ムベウモのゴールで75分に１点を返すと、土壇場の89分にCKからハリー・マグワイアがヘディングシュートをねじ込み、同点に追いつく。しかし、２巡目までもつれ込んだ壮絶なPK戦で12−11と敗れ、アップセットを許した。