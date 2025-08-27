サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、デスクを一瞬で拡張出来る折りたたみ式拡張天板「100-KB022（W25×D30cm）」「100-KB023（W55×D25cm）」「100-KB024（W70×D25cm）」を発売した。■必要な時だけ広げられる拡張スペースちょっとした小物置きやドリンク置き場として最適なデスクエクステンダー。書類や周辺機器の一時的な設置にも便利。使用しない時は折りたたんで机下にすっきり収納でき