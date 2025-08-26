日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２６日、１０月１４日に東京スタジアムで開催されるキリンチャレンジカップ２０２５において、日本代表の対戦相手がブラジル代表に決定したと発表した。ブラジル代表はＦＩＦＡランキング５位で日本は同１７位。過去の対戦成績は０勝１１敗２分と、いまだ勝利がない相手だ。サッカー日本代表森保一監督（５７）はＪＦＡを通じて「ブラジル代表と対戦できるキリンチャレンジカップを開催すること